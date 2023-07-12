Venüs'te yaşama dair yeni kanıtlar bulundu 2020 yılında Venüs'te fosfin keşfini duyuran ekip, geçtiğimiz günlerde gezegen atmosferinin derinliklerinde de bileşiğe rastladığını söyledi.

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Geçtiğimiz yıllarda yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

Bu açıklamanın ardından Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

Yeni bir bileşik daha bulundu

2020 yılında Venüs'te fosfin keşfini duyuran ekip, geçtiğimiz günlerde gezegen atmosferinin derinliklerinde de bileşiğe rastladığını açıkladı.

Kraliyet Astronomi Derneği'nin Ulusal Astronomi Toplantısı’nda konuşan bilim insanı Jane Greaves, Venüs atmosferinin derinliklerinde de fosfin keşfedildiğini açıkladı.

James Clark Maxwell Teleskobu ile gezegeni inceleyen ekip, fosfinin kaynağının atmosferin alçak bölgeleri olduğunu düşündüğünü paylaştı.

Fosfin, Dünya’da oksijen oranının çok düşük olduğu ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretiliyor.

Bu nedenle bu kimyasal bileşiğe farklı gezegenlerde rastlamak, o gezegende yaşamın varlığına işaret olarak değerlendiriliyor.

NASA; Venüs'ü, Dünya'nın 'toksik ikizi' diye tanımlıyor. İki gezgenin boyutu ve yapısı birbirine benziyor, ancak Venüs, zehirli sülfürik asit bulutlarıyla kaplı. Ayrıca yüzeyde sıcaklık 475 santigrat derece.

Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.