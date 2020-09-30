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- Verilerinizi çalıp ay sonu yüksek fatura ödemenize neden olan 17 Android uygulama
Verilerinizi çalıp ay sonu yüksek fatura ödemenize neden olan 17 Android uygulama
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 15:23
Son yıllarda Google Play Store'da bulunan zararlı yazılım içeren uygulama haberlerini sık sık okuyoruz.
Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.
Uzmanlar, 100 binden fazla telefona yerleşmiş Joker isminde zararlı bir yazılım içeren 17 Android uygulama tespit etti.
VERİLERİNİZİ ÇALIP FATURANIZI KABARTIYOR
Joker isimli zararlı yazılım, telefonunuzdaki mesajları, kişi listenizi ve cihaz bilgilerini ele geçirebiliyor. Ayrıca bu yazılım, sizi ücretli servislere otomatik olarak abone edip, ay sonu faturanızı kabartabiliyor.
Zararlı yazılım içerdiği tespit edilen 17 uygulama şu şekilde:
- All Good PDF Scanner
- Mint Leaf Message-Your Private Message
- Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons
- Tangram App Lock
- Direct Messenger
- Private SMS
- One Sentence Translator - Multifunctional Translator
- Style Photo Collage
- Meticulous Scanner
- Desire Translate
- Talent Photo Editor - Blur focus
- Care Message
- Part Message
- Paper Doc Scanner
- Blue Scanner
- Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF
- All Good PDF Scanner
Söz konusu uygulamalar Google'a bildirildikten sonra artık yasaklandı. Ancak, uygulamaları daha önce indirdiyseniz hala telefonunuzda zararlı yazılım barınıyor olabilir.
Google Play Store'dan herhangi bir uygulama indirdiğinizde, mutlaka aldığı puana göz atın ve kullanıcı yorumlarını okuyun. Şüphelendiğiniz hiçbir uygulamayı telefonunuza indirmeyin. Ayrıca uygulamanın sizden istediği izinleri de dikkatlice incelemeniz gerekiyor.