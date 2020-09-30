Verilerinizi çalıp ay sonu yüksek fatura ödemenize neden olan 17 Android uygulama

Verilerinizi çalıp ay sonu yüksek fatura ödemenize neden olan 17 Android uygulama

Uzmanlar, telefona sızarak verileri ele geçirebilen ve otomatik olarak kullanıcıları ücretli abonelik servislerine kaydeden 17 Android uygulamaya karşı uyardı.

Son yıllarda Google Play Store'da bulunan zararlı yazılım içeren uygulama haberlerini sık sık okuyoruz.

Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Uzmanlar, 100 binden fazla telefona yerleşmiş Joker isminde zararlı bir yazılım içeren 17 Android uygulama tespit etti.





VERİLERİNİZİ ÇALIP FATURANIZI KABARTIYOR

Joker isimli zararlı yazılım, telefonunuzdaki mesajları, kişi listenizi ve cihaz bilgilerini ele geçirebiliyor. Ayrıca bu yazılım, sizi ücretli servislere otomatik olarak abone edip, ay sonu faturanızı kabartabiliyor.

Zararlı yazılım içerdiği tespit edilen 17 uygulama şu şekilde:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

All Good PDF Scanner

Söz konusu uygulamalar Google'a bildirildikten sonra artık yasaklandı. Ancak, uygulamaları daha önce indirdiyseniz hala telefonunuzda zararlı yazılım barınıyor olabilir.

Google Play Store'dan herhangi bir uygulama indirdiğinizde, mutlaka aldığı puana göz atın ve kullanıcı yorumlarını okuyun. Şüphelendiğiniz hiçbir uygulamayı telefonunuza indirmeyin. Ayrıca uygulamanın sizden istediği izinleri de dikkatlice incelemeniz gerekiyor.