Video akış servislerinin toplam abone sayısı 1 milyara ulaştı

Motion Picture Association'ın yıllık olarak yayınladığı rapora göre, tüm video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geride bıraktı.

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte büyük bir rekabet yaşanıyor.

Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, her geçen sürede yeni kullanıcılar elde ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Motion Picture Association'ın yıllık olarak yayınladığı rapora göre, tüm video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı aştı.

SİNEMADAN DİJİTALE YÖNELİM

Her ne kadar şu anda koronavirüs salgını nedeniyle sinema sektörü zor günler geçirse de dijitale yönelim oldukça artmış durumda. Bu nedenle uzmanlar, video akış servisilerinin bu yıl da abone sayılarını ciddi derecede artırmasını bekliyor.

Örneğin en önemli içeriklerini daha yeni yayınlamaya başlayan Disney+, şimdiden 100 milyon aboneyi geride bıraktı.

HBO Max, Amazon Prime Video ve Paramount+ gibi hizmetler de sektörde henüz yeni olmalarına rağmen oldukça iddialı içeriklere imza atıyor.

Sonuç olarak, koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaların, video akış hizmeti sunan şirketlere yaradığını söyleyebiliriz.