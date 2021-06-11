Video oyun devi Electronics Arts hacklendi

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Electronics Arts, siber saldırının hedefi oldu.

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Electronics Arts, siber saldırganların kurbanı oldu. Şirketin kaynak kodlarına erişen korsanlar, oyuncu verilerine ise ulaşamadı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, siber saldırıyı gerçekleştiren hackerlar, FIFA 2021 gibi oyunların kaynak kodlarını ele geçirirken, birçok yüksek profilli oyunda da kullanılan Forstbite oyun motoruna da erişim sağladı.

780GB VERİ ÇALINDI

Söz konusu siber saldırı, ilk olarak Vice tarafından duyurulurken, 780 GB’lık verinin çalındığı raporlandı.

EA’den yapılan açıklamada, hiçbir oyuncu verisinin çalınmadığı ve güvenlik güçleriyle çalışıldığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük video oyun firmalarından biri olan EA, birçok spor oyunun dışında Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall gibi oyunların da üreticisi konumunda yer alıyor.

Saldırının son dönemde sıkça yaşanan fidye yazılımlarıyla gerçekleştirilmediği ve doğrudan EA veri tabanı üzerinden kodlara erişildiği doğrulandı.

OYUN ŞİRKETLERİ HEDEFTE

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Street Fighter ve Resident Evil’in üreticisi Capcom’a fidye yazılımı ile saldırı düzenlenmiş ve 350 bin kişinin verileri ele geçirilmişti.

Geçtiğimiz şubat ayında ise, Cyberpunk 2077'nin üreticisi CD Projekt Red de saldırıya uğramış ve şirketin verileri çalınmıştı.