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    Video oyun harcamaları 200 milyar dolara ulaşacak

    2022 Küresel Oyun Pazarı Raporu'na göre, yıl sonuna kadar toplam oyuncu sayısı 3.2 milyara, video oyun harcamaları ise 200 milyar dolara ulaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 15:52
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    Video oyun harcamaları 200 milyar dolara ulaşacak

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı.

    2022 Küresel Oyun Pazarı Raporu’nda, ev içi eğlencenin yaygınlaşmasıyla hızlı bir büyüme kaydeden oyun sektöründe aktif olan kullanıcı sayısının 2022 sonu itibarıyla 3.2 milyara ulaşacağı ve 2025’e kadar büyümeye devam edeceği tahmin edildi.

    Harcamalar 200 milyar dolara ulaşacak

    Oyun teknolojisinin ve ödeme sistemlerinin gelişmesiyle yeni gelir modelleri de oluşturan sektörde yapılan harcamaların, bu yılın sonunda 200 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.

    Tüketicilerin video oyun sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, video oyun stüdyoları ve yayıncıları arasındaki rekabeti de artırdı.

    Tıpkı müzikte olduğu gibi oyun endüstrisinde de Steam gibi servislerle görülen platformlaşma ve oyun içi para birimlerinin artan popülaritesi, pazarın potansiyelini daha da güçlendirdi.

    ESPOR


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