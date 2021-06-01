Vietnam’da vakalar arttı: Samsung ve Apple etkilenebilir

Son günlerde Vietnam'da yaşanan koronavirüs vaka artışları nedeniyle Samsung ve Apple gibi şirketlerin üretimi tehlikeye girebilir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yılın başlarında birçok şirket oldukça zor durumda kaldı. Yıl sonuna kadar toparlanan üreticiler, yeni yılla birlikte üretim kapasitelerini artırdı.

Ancak, özellikle bazı bölgelerde yaşanan vaka artışları, Apple ve Samsung gibi teknoloji şirketlerini yeniden zor durumda bırakabilir.

Örneğin Tayvan ve Vietnam gibi ülkeler, şimdiye kadar salgınla başarılı bir şekilde mücade etmiş ve ülkedeki üretimlerde aksama yaşanmamıştı. Ancak son zamanlarda kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı.

YASAKLAR YENİDEN BAŞLADI

Vietnam hükümeti, ülkede bir araya gelinen alanları kapatırken restoran ve kafe gibi işletmelere de yasak gelfi. Sokağa çıkma yasağı daha sıkı hale getirilirken, haliyle üretim tesislerinde de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

SAMSUNG VE APPLE ETKİLENEBİLİR

Asya’nın önemli üretim üslerinden birisi olan Vietnam’da Apple ve Samsung başta olmak üzere pek çok dev firmanın üretim tesisi var. Özellikle Samsung telefon üretiminin neredeyse yarısı, bu ülkede gerçekleşiyor.

Alınan önlemler neticiesinde, vardiya gruplarının sayısının azaltılması ve yüz yüze görüşmelerin yasaklanması nedeniyle üretim tesisleri yavaşladı. Yetkililer, en az iki hafta bu sürecin devam edeceğini belirtiyor.

Üretimin yavaşlaması nedeniyle sorunlar ardı ardına gelebilir. Bu durum, tedarik zincirinin sıkışmasıyla birlikte fiyatların artması anlamına geliyor.