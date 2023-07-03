Virgin Galactic ilk ticari uzay uçuşunu başarıyla yaptı İngiliz iş insanı Richard Branson'un kurduğu Virgin Galactic, ilk ticari uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen VSS Unity isimli uzay aracı, geçtiğimiz aylarda birçok test aşamasından geçerek hazır hale getirilmişti.

Temmuz ayında şirketin kurucusu Richard Branson’ın da katılımıyla yörünge altına yolculuk yapan şirket, geçtiğimiz yıl bilet satışına başlamıştı.

İlk ticari uçuş yapıldı

İngiliz milyarder Richard Branson'un kurduğu Virgin Galactic, yıllar süren çalışmaların ardından ilk ticari uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

İtalyan araştırmacılardan ve bir Virgin Galactic çalışanından oluşan ekip, Galactic 01 olarak adlandırılan uçuşla uzayın sınırına ulaştı.

New Mexico çölündeki Spaceport America'dan kalkan hava aracında, iki İtalyan Hava Kuvvetleri subayı ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden bir mühendis yer aldı.

Uzay turizmi şirketinin i ticari uçuşların ağustos ayından itibaren her ay yapılması bekleniyor.

Kısa uzay yolculukları yapmak için yıllardır çalışan Virgin Galactic, 2021'de ABD yönetiminin onayını aldı.

Virgin Galactic, uzay seyahati için son on yılda yaklaşık 800 bilet sattı. Daha önce 200 bin dolara satılan biletlerin şimdiki fiyatı 450 bin dolar.