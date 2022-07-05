Virgin Orbit, ilk gece görevini başarıyla tamamladı

Virgin Orbit, ABD Uzay Kuvvetleri için alçak dünya yörüngesine uyduları yerleştirme görevini. Bu görev, şirketin ilk gece fırlatması olarak kayıtlara geçti.

Son dönemde oldukça hızlanan uzay görevleri ile birlikte, bu alanda çalışan şirketlerin sayısında da artış yaşanıyor.

İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan Virgin Orbit de bu şirketlerden bir tanesi.

Şirket, Boeing 747 uçağından LauncherOne isimli roketi fırlatarak yörüngeye uydular gönderiyor.

İlk gece görevi başarılı oldu

Virgin Orbit, ilk gece görevini başarıyla gerçekleştirdi ve uyduları alçak dünya yörüngesine yerleştirdi.

Straight Up adlı görev, şirketin başarılı şekilde tamamlanan dördüncü uçuşu oldu. Şirket gerçekleştirilen görev ile ABD Uzay Kuvvetleri için yapılacak üç görevden ilkini tamamladı.

Virgin Orbit, bu yıl içerisinde Birleşik Krallık Uzay Ajansı ve Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyor.

LauncherOne roketi, 500 kilogram ve altında ağırlığa sahip mini uyduları taşımak üzere geliştirildiğinden, SpaceX'in yaptığı gibi daha büyük görevlerde kullanılamıyor.

Bununla birlikte, şirketin "Cosmic Girl" ismini verdiği Boeing 747 uçağı, herhangi bir havaalanından kalkış yapabildiği için, roket fırlatma tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.