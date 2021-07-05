Vivo, içinden drone çıkan telefon patenti aldı

Vivo, akıllı telefonların içerisine gelişmiş bir mini Drone yerleştirilerek fotoğraf çekimi yapılması sağlanan yeni bir patent başvurusu yaptı.

Son yıllarda oldukça popüler olan akıllı telefonlar, zaman zaman farklı teknoloji ve tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Son birkaç yıldır hayatımıza giren katlanabilir telefonları buna örnek verebiliriz.

Akıllı telefon üreticilerinin ise gelecekte çok daha etkileyici planları var. Bu planlardan bir tanesi de Çinli üretici Vivo'ya ait.

DRONE'LU TELEFON PATENTİ

Vivo tarafından patenti alınan ilginç bir akıllı telefon tasarımı, özellikle selfie çekimleri konusunda çığır açıyor. Patente göre akıllı telefon, iç kısmında katlanabilen bir mini drone barındırıyor.

4 pervaneli Drone modelinin ön kısmında ana kamerası, alt kısmında da ikinci kamerası yer alıyor.

3 adet kızıl ötesi sensöre sahip mini drone, engelleri algılayabiliyor ve kullanıcısını takip ederek fotoğraflar çekebiliyor.

Öte yandan, akıllı telefon üreticileri çok sıradışı patentlerle daha önce de karşımıza çıkmıştı. Ancak bunların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli değil.

Vivo'nun drone'lu telefon patenti gerçeğe dönüşse bile bunun için uzun yıllar beklememiz gerekebilir.