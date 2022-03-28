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    Vivo, ilk katlanabilir telefonunu gösterdi

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, katlanabilir telefon için hazırlıklara devam ederken, şirketten yeni bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 15:58
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    Vivo, ilk katlanabilir telefonunu gösterdi

    Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran ve ülkemizde de üretim yapan Vivo, yakında katlanabilir telefonuyla karşımıza çıkacak.

    Vivo’nun katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalışmalar yaptığı uzun süredir konuşulsa da henüz net bir açıklama yoktu.

    Nihayet Vivo’nun Weibo hesabından ilk katlanabilir telefonuna ait bir görüntü paylaşıldı. Her ne kadar aşağıdaki fotoğrafta telefonun net olarak tasarımı görünmese de görseldeki kelebeğin, katlanabilir telefona işaret ettiğini söyleyebiliriz.

    Öte yandan, görsele yakından baktığımızda diğer katlanabilir telefonların aksine, ekranın çapraz bir şekilde katlandığını görüyoruz.

    vivo

    VIVO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU NELER SUNACAK

    Vivo tarafından henüz resmi bir duyuru ya da lansman tarihi açıklanmasa da telefonun ismine dair bazı söylentiler var. Örneğin bazı iddialar, telefonun Vivo X Fold adıyla piyasaya sürüleceğini söylüyor.

    Ayrıca, telefonun Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle geleceği de söylentiler arasında.

    Çıkan haberlerin pek çoğunda, telefonun ekranının 6.53 inç büyüklüğünde ve 120Hz olacağı, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 4.600mAh pil desteğiyle geleceği belirtiliyor.


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