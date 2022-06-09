Vivo online mağazası myvivoshop.com alışverişe açıldı

Akıllı telefon sektörünün öncü markası vivo, tüm ürünlerini kullanıcılarla buluşturduğu Türkiye’deki ilk online mağazasını alışverişe açtı.

Türkiye garantili tüm vivo cihazlar açılışa özel kampanyalar ile myvivoshop.com üzerinden satışa sunuluyor.

Akıllı telefon sektörünün yenilikçi markası vivo ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan resmi online satış platformu myvivoshop.com alışverişe açıldı. İnternet üzerinden inovatif ve eşsiz tasarımdaki vivo ürünlerine vivo garantisi ve ücretsiz kargo seçenekleriyle ulaşma imkânı sunan platformda, açılışa özel fırsatlar ve kampanyalar da sunuluyor.

Vivo, online alışveriş sitesi üzerinden V ve Y serisi modellerinin yanı sıra tüm aksesuarlarının da yer aldığı bir teknoloji karnavalı düzenliyor. myvivoshop.com sitesinin bültenine üye olan herkesi tüm alışverişlerinde kullanabilecekleri 100TL değerinde özel indirim kodları beklerken, çeşitli ürünlerde %30’a varan indirimler sunuluyor. Bunlara ek olarak, yaklaşan babalar gününü de unutmayan vivo, 9-19 Haziran tarihleri arasında myvivoshop.com üzerinden gerçekleşen V23 5G model siparişlerinde TWS2 ANC model kulaklığı, V21 ve V21e siparişlerinde de TWS2e model kulaklığı hediye ediyor.

Tüm kampanya ve fırsatlara ek olarak myvivoshop.com üzerinden vivo garantisi ile yapılan tüm alışverişlerde kargolar da ücretsiz.

V Serisi – Her Anıya Değer

vivo’nun yüksek teknolojiyi ulaşılabilir kıldığı V serisi, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile kullanıcıların büyük beğenisini kazanıyor. İleri teknolojinin son moda ile buluştuğu bu seri hem tasarımıyla hem de kamera seti ile ön plana çıkıyor. V serisi ailesinden V21, endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda benzersiz Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. V serisinin en yeni üyesi V23 5G ise, sahip olduğu renk değiştiren arka cam yüzeyiyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşırken, yine Türkiye’de bir ilk olan 50MP geniş açı ön kamerası ve çift tonlu spot ışığı ile mobil fotoğrafçılıkta çığır açan yenilikler sunuyor. V ailesinin fiyat performans noktasında öne çıkan üyesi V21e 44MP Otomatik Göz odaklama ve 64MP gece kamerası özellikleri ile kullanıcıların tercihi oluyor. V21e myvivoshop.com’a özel %30’a varan indirimli fiyatlarla vivo severlerle buluşuyor.

Y Serisi ile Çekimler daha net oyunlar daha akıcı

İleri teknolojiyi herkes için erişilebilir kılarken, yüksek performans ve güçlü pil ömrü ile dikkat çeken yerli üretim Y serisi modelleri giriş segmentin tercih edilen modelleri olarak öne çıkıyor. Geniş ekranda HD+ ve Full HD+ çözünürlük seçeneklerine sahip Y serisi modelleri ile kullanıcılar 5000 mAh’lik pili ile gün içerisinde telefonlarını tam kapasiteli kullanımlarında dahil şarj etme ihtiyacı duymuyorlar. vivo Y serisi modelleri, rakiplerinin kamera seçeneklerinin çok ötesindeki kamera performansı, genişletilmiş RAM özelliği, şık tasarım ve lüks görünümüyle birlikte sunuluyor. Y serisinin parlayan yıldızlarından yerli üretim modelleri; Y21s, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6.51 inç ekran ile etkileyici bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığı yeniden tanımlayan kamera sistemi de 50 MP geniş açılı ana kamera, 2 MP Makro kamera ve 2 MP Bokeh kameradan oluşuyor. Daha çok verim ve daha çok oyun performansı yaşatan Y33s ise, fiyat-performans ürün segmentinde zirveye oynuyor. Güçlü pili ve Multi-Turbo 5.0 ile Hyper Engine oyun teknolojisini birleştiren Y33s, istikrarlı ve uzun bir oyun deneyimi sunuyor. Serinin en güçlüsü Y53s, üstün performanslı gece kamerası, 8 GB + 4 GB genişletilmiş ram kapasitesi, uzun pil ömrü ve 33W hızlı şarjı ile dikkat çekiyor. Yerli üretim Y serisi modeller myvivoshop.com üzerinden %20’ye varan indirimler ile sunuluyor.

Açılışa özel kampanya ve fiyatlarla satışa sunulan tüm vivo modellerine myvivoshop.com sitesini ziyaret ederek ulaşılabiliyor.

PR İletişim：

Goodworks Nilay Aydoğan nilay.aydogan@goodworks.com.tr Goodworks Halil Kaçmaz halil.kacmaz@goodworks.com.tr Goodworks Yelda Kantar yelda.kantar@goodworks.com.tr

Vivo Hakkında;

Vivo, ana işi akıllı cihazlara ve akıllı hizmetlere odaklanan ve tasarım odaklı bir değere dayalı harika ürünler yaratan lider bir küresel teknoloji şirketidir. vivo, her zaman insanlarla dijital dünya arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Eşsiz yaratıcılığı ile vivo, insanlara giderek daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunar. Benfen*, kullanıcı odaklılık, tasarım odaklı değer, sürekli öğrenme ve takım ruhu gibi şirket temel değerlerini sahiplenen vivo, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir dünya standartlarında bir kuruluş olma vizyonuyla sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi uygulamaktadır. Mükemmelliği sunmak için en iyi yerel yetenekleri bir araya getirip geliştiren vivo, Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pekin, Hangzhou, Şanghay ve Xi'an'daki 7 Ar-Ge merkezi ağı tarafından desteklenmektedir. 5G, yapay zekâ, endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık ve diğer gelecek vaat eden teknolojileri içeren en gelişkin kullanıcı teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Vivo’nun ayrıca, yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip akıllı bir üretim ağı (marka yetkili üretim merkezleri dahil) bulunmaktadır. Şu an itibariyle vivo, satış ağını 60’tan fazla ülke ve bölgede genişletmiştir ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından sevilmektedir.

*"Benfen", doğru şeyleri yapma ve işleri doğru şekilde yapma konusundaki tutumu açıklayan bir terimdir- bu, vivo’nun teknolojiyi iyilik için inşa etme misyonunun ideal açıklamasıdır.

https://www.vivo.com/en/about-vivo/news adresinden vivo haberleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.