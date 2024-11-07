Vivo S20 serisi bu ay piyasaya çıkıyor: Daha fazla özellik sızdırıldı

Haber Merkezi

Vivo, akıllı telefon pazarındaki hızlı yenileme döngüsüne ayak uydurmaya devam ediyor.

Mayıs ayında S19 serisini piyasaya süren şirket, şimdi de S20 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

S20 ve S20 Pro modelleriyle gelecek olan seri, bu ayın sonunda Çin'de satışa sunulacak.

VIVO S20 SERİSİ BEKLENEN ÖZELLİKLER

Sızıntılara göre, S20 serisi güçlü özellikler ve şık bir tasarımla geliyor. İşte öne çıkan detaylar:

İşlemci: S20, Qualcomm Snapdragon 7 serisi işlemciyle (muhtemelen Snapdragon 7 Gen 3), S20 Pro ise MediaTek Dimensity 9300 işlemciyle güçlendirilecek.

Ekran: Her iki modelde de 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekranlar bulunuyor. S20'de düz ekran, S20 Pro'da ise kavisli ekran bekleniyor.

Pil: İki modelde de 6.500 mAh kapasiteli büyük piller yer alacak. S20 Pro'nun daha hızlı şarj desteği sunması muhtemel.

Kamera: S20'de çift kamera kurulumu, S20 Pro'da ise telefoto lens dahil üçlü kamera kurulumu bekleniyor.

RAM ve Depolama: Her iki modelin de 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunması bekleniyor.

S20 serisi, ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Uluslararası çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Ancak cihazların önümüzdeki yılın başlarında veya daha erken bir tarihte küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.