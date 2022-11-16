Türkiye pazarında dikkat çeken modellerle karşımıza çıkan vivo, özellikleriyle iddialı olan V25 5G'yi tanıttı.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran ve ülkemizde de üretim yapan vivo, Türkiye pazarında dikkat çeken modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Şirketin en yeni telefonları arasında yer alan V25 5G isimli model, düzenlenen lansmanla Türkiye’ye resmen giriş yaptı.

vivo'nun Türkiye'deki yeni akıllı telefonu, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin vivo V25 5G'nin özelliklerine daha yakından bakalım.

vivo V25 5G Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri VİDEO





vivo V25 5G neler sunuyor

V serisinin premium tasarımıyla devam eden vivo V25; 7.79 mm kalınlığında ve sadece 186 gram ağırlığında. 2.5D ince ve düz bir çerçeve ile donatılmış olan telefon; minimalist stili, hafif, ince gövdesi sayesinde kullanıcının eline rahat oturuyor ve rahatlıkla kullanılabiliyor.

İkonik renk değiştirebilen arka paneli ve 6.44 inç boyutunda 90Hz yenileme hızıyla vivo V25 5G; Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı olmak üzere iki premium renk seçeneği ile geliyor.

Kamera özellikleri

V25; 64MP OIS Ultra Algılama Kamerası, 8MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 2MP Süper Makro Kameradan oluşan üçlü bir arka kamera sistemine sahip.

Telefon, 50MP Eye AF Selfie özelliğine sahip ön kamerası ile 50MP HD Portre'yi destekliyor. Cihaz 50MP'lik yüksek seviyeli piksellerle parlak koşullarda en iyi görüntü keskinliğini sağlıyor ve kullanıcıların kolaylıkla net portreler çekmesine olanak tanıyor.

vivo V25’in arkasında 64MP OIS Ultra Algılama Kamerası bulunuyor. OIS'in amiral gemisi seviyesindeki bu özelliği, gelişmiş hassasiyeti ile titremenin neden olduğu bulanık görüntüleri en aza indiriyor.

vivo V25 OIS ve EIS'nin ikili etkilerini birleştiren ve daha kararlı ve daha net gece videoları sunan Hibrit Görüntü Sabitleme özelliği ile kamera sarsıntısının neden olduğu bulanıklığı azaltıyor, daha kararlı ve daha net gece videoları çekmeye imkân veriyor.

vivo V25’nin sahip olduğu 64 MP OIS Ultra Duyarlı Kamera, daha fazla ışık alarak ışık yetersizliği sorununu ortadan kaldırıyor. Böylece fotoğraflar daha net ve canlı görünüyor.

V25'in OIS Süper Gece Modu gece portresi çekimlerinde yoğun arka ışıklı sahnelerde karanlık yüzlerin ve arka planların aşırı pozlama sorununu çözerek yüz ve arka plan kalitesini en üst seviyeye taşıyor.

Son dönemde artan vlog ve selfie çekim talebine kayıtsız kalmayan vivo, kullanıcı taleplerini karşılamak için 50 MP HD ön kamera tercih ediyor. Bu kameranın yakaladığı ultra netlikteki detaylar, fotoğraf defalarca büyütüldüğünde de netliğini koruyor.

Performans detayları

Enerji tasarruflu 6 nm 5G platform olan, yüksek performanslı ve az enerji tüketen Dimensity 900 platformu ile güçlendirilen vivo V25, Dual-Mode 5G ve Dual 5G Standby desteğine ek olarak, 4K HDR video motoru, MediaTek MiraVision HDR Video ve MediaTek HyperEngine 3.0 gibi gelişmiş platform optimizasyon teknolojilerine de sahip.

V25 5G sahip olduğu bu güçlü platform ile kullanıcılara profesyonel düzeyde fotoğraf, güç tasarrufu kapasitesi ve sorunsuz bir deneyim vadediyor.

Gelişmiş 6 nm işlem ve MediaTek 5G UltraSave teknolojisi sayesinde V25, yoğun kullanım sonrasında bile mükemmel bir pil performansı sunuyor.

4500mAh (TYP) pile sahip olan vivo V25, telefonu 30 dakika içinde sıfırdan yüzde 61'e kadar şarj edebilen 44W FlashCharge'ı destekliyor.

vivo V25 5G tüm özellikler

Ekran: 6.44 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 900

RAM: 8GB

Depolama: 256GB

Ön kamera: 50MP

Arka kameralar: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 44W hızlı şarj, 4500 mAh

vivo V25 5G kalite testi verileri:

Düşürme testleri: 42.000 kez

USB bağlantı noktası testleri: 6000 kez takıp çıkarma

-20°C - 50°C ekstrem çalışma ortamı sıcaklığı

-40°C - 75°C depolama sıcaklığı

IP54 toza ve suya karşı dayanıklılık derecesi

vivo V25 5G Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip vivo V25 5G'nin Türkiye fiyatı 13 bin 999 TL olarak açıklandı.

vivo hakkında

Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pekin, Hangzhou, Şanghay, Xi'an, Tokyo, San Diego ve Taipei’de, 10 Ar-Ge merkezi ile vivo; 5G, yapay zekâ, endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık gibi önemli konuların da aralarında bulunduğu alanlarda en ileri teknoloji kullanıcı teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

vivo’nun bugüne kadar imza attığı teknolojiler arasında bir akıllı telefona özel Hi-Fi kalitesinde ses yongası yerleştirme, ilk ekran içi parmak izi okuyucu ve dünyanın en ince akıllı telefonu gibi ilkler bulunuyor

vivo, 2021 yılı itibariyle dünyanın en çok satan ilk 5 telefon markasından biri haline geldi. Ayrıca şirket, önümüzdeki günlerde Katar’da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası’nın resmi akıllı telefonu ve akıllı telefon sektöründeki tek resmi sponsoru oldu.

Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip 7 üretim merkezine sahip olan vivo, 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de de üretim tesisi açtı. Yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan vivo Türkiye üretim tesisinde, Y serisi cihazların üretimi gerçekleştiriliyor.