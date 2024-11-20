Vivo X200 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı

Haber Merkezi

Vivo, akıllı telefon pazarında kamera odaklı cihazlarıyla tanınıyor. Şirket, X serisiyle mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlamaya devam ediyor.

Son olarak, X200 Ultra modelinin kamera özellikleriyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

ÇİFT SONY SENSÖR VE 200 MP TELEFOTO KAMERA

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, Vivo X200 Ultra'nın kamera özellikleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Buna göre, telefon ana ve ultra geniş kameralarında Sony'nin LYT-818 sensörünü kullanacak.

Bu sensör, 1/1.28 inç boyutunda ve X200 Pro'da kullanılan ultra geniş sensörden önemli ölçüde daha büyük.

Periskop telefoto kamera için ise Vivo X200 Ultra, HPX olarak yeniden adlandırılan özelleştirilmiş bir Samsung HP9 sensörüne sahip olacak.

Bu 200 megapiksel sensörün, uzun mesafeli çekimlerde inanılmaz ayrıntı ve netlik sunması bekleniyor.

ANA KAMERADA OLASI DEĞİŞİKLİKLER

Vivo X200 Ultra, ana kamerası için X200 Pro ile aynı Sony LYT-818 sensörünü kullanacak olsa da Vivo yeni bir lens sistemi veya değişken diyafram gibi geliştirmeler sunabilir.

Bu değişiklikler, X200 Pro'nun ana kamerasının zaten etkileyici olan performansını daha da artırabilir.

Vivo X200 Ultra'nın, 2025 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.