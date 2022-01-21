Vivo'nun ilk tabletinin özellikleri belli oldu

Vivo'nun ilk tablet modelinin özellikleri sızdırıldı. 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi beklenen yeni modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, artan talebi değerlendirmek için tablet pazarına girmeye karar verdi.

Vivo CEO yöneticisi Hu Baishan, geçtiğimiz yıl Çin basınına verdiği röportajda Vivo tabletlerin 2022'de satışa çıkacağını resmen açıklamıştı.

VIVO'NUN İLK TABLETİ NELER SUNACAK

Vivo'nun ilk tableti hakkında gelen sızıntılara göre, 120Hz yenileme hızın sahip bir ekran bizleri karşılayacak.

Full HD+ görüntü kalitesi sunacak olan bu delikli ekran, tek bir ön kameraya ev sahipliği yapacak.

7860mAh'lik bir bataryaya sahip olması beklenilen Vivo tablet, 44W kablolu hızlı şarj desteğiyle şarj sorununu ortadan kaldıracak.

Performansını muhtemelen Snapdragon 870 yonga setinden alacak olan Vivo tablet, kutusundan Android destekli OriginOS işletim sistemi ile birlikte çıkacak.

Kesin ismi bilinmeyen Vivo'nun ilk tablet modeli, "Vivo Pad" ismiyle piyasaya sürülebilir.

iPAD'LERE BENZEYECEK

Tabletin, en yeni iPad'lere benzer bir tasarımla karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan yukarıdaki patent görselleri de bu yönde bir beklenti oluşmasına neden olmuştu.

Vivo, lansmanın ardından Xiaomi ve Huawei'ye katılarak, tablet pazarına giriş yapan birkaç Çinli akıllı telefon üreticisinden biri olacak.