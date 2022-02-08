Vivo'nun yeni amiral gemisi NEX 5, şubat ayında tanıtılacak

Vivo, yeni amiral gemisi NEX 5 modelini bu ay bitmeden tanıtmayı planlıyor. İşte Vivo NEX 5 hakkında bilinen her şey...

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran ve ülkemizde de üretim yapan Vivo, yakında yeni amiral gemisi NEX 5 modelini piyasaya sürecek.

Telefonun hangi özellikler ile geleceği net olmasa da Vivo NEX 5'in tasarımını ve tanıtım tarihini içeren yeni bir görsel sızdırıldı.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Why Lab, yeni NEX 5’in nihai tasarımına oldukça yakın olduğunu belirtti.

Paylaşılan görsele baktığımızda, yeni telefonun kavisli kenarlar ve delikli bir ekran tasarımına sahip olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca telefonun, günümüz akıllı telefonlarında sıkça görmeye başladığımız ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor.

4'LÜ ARKA KAMERA

Vivo NEX 5'in arka kısmında, dairesel olarak yerleştirilen Zeiss imzalı 4 kamera lensi karşımıza çıkıyor.

SNAPDRAGON 8 GEN 1 İŞLEMCİ

Bununla beraber, 2022 amiral gemisi akıllı telefonlarda sıkça karşımıza çıkacak Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alacak telefonda, 5000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Vivo, yeni amiral gemisi NEX 5 modelini şubat ayı bitmeden tanıtacak ve daha sonra satışa sunacak.