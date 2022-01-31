Vladimir Putin, internet içeriğini yasaklamak için yeni bir sistem istiyor

Vladimir Putin, internet içeriğini yasaklamak için yeni bir sistem istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yönetimine "zararlı" internet içeriğini yasaklayacak yeni bir sistem düşünmesini emretti.

Son zamanlarda, sosyal medya uygulamaları ve arama motorları ülkelerin gündemini meşgul ediyor

Rusya, geçen yıl yabancı teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırmış ve yasaklı içeriği silmediği için Google'a yaklaşık 100 milyon dolar para cezası vermişti.

Öte yandan, Rusya'nın verdiği cezalardan Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya uygulmaları da nasibini almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gençleri yozlaştırdığı ve siyasi muhaliflerin sokak protestolarını körüklediği için internete olan baskıyı daha da artıracak.

Mevcut yasaklama sistemini yeterli görmeyen Putin, yönetimine "zararlı" internet içeriğini yasaklayacak yeni bir sistem düşünmesini emretti.

1 HAZİRAN'A KADAR TAMAMLANACAK

Kremlin web sitesindeki başkanlık emirleri listesinde yer alan yeni sistem, "küçükleri korumak için" kullanılacak "kendi kendini düzenleyen zararlı içerik kaydı" olarak tanımlandı. Kremlin, Putin'in istediği sistemi 1 Haziran'a kadar tamamlamayı planlıyor.

Yeni sistemin ayrıntıları tam olarak açıklanmasa da bu yıl da sosyal medya uygulamalarının yoğun bir baskı altında kalacağı kesin.