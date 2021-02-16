Vladimir Putin'i Clubhouse'ta konuşmaya davet eden Elon Musk'a ilk cevap geldi

Elon Musk, Twitter üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’i Clubhouse’ta sohbete davet etti. Kremlin ise bu davete ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformu olarak karşımıza çıkan Clubhouse, son dönemlerde oldukça popüler.

Özellikle Elon Musk'ın uygulamayı aktif bir şekilde kullanması ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar, Clubhouse'a olan ilgiyi daha da artırdı.

ELON MUSK, PUTİN'İ KONUŞMAYA DAVET ETTİ

Dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda bulunan Elon Musk, Rusya devlet başkanı Vlademir Putin’i Clubhouse’ta sohbete davet etti. Musk'ın bu davetine Rusya'dan cevap gecikmedi.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in sosyal medyayı doğrudan kullanmadığı bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada, Putin'in sosyal medya hesaplarını kendisinin idare etmediği ve bu davet konusunda daha çok detaya ihtiyaç duydukları belirtildi.