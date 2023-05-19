Volkanlarla kaplı yeni bir öte gezegen keşfedildi Astronomlar, Dünya büyüklüğünde ve volkanlarla kaplı olduğu düşünülen bir ötegezegen tespit etti.

AA & Ensonhaber

Evrendeki diğer gezegenleri keşfetmek için şimdiye kadar birçok çalışma yürüten NASA, 2018 yılında "Transiting Exoplanet Survey Satellite" isimli bir uzay teleskobu görevi başlattı.

18 Nisan 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve aynı yıl ağustos ayında göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri aramak için tasarlandı.

Yeni öte gezegen tespit edildi

Astronomlar, Dünya büyüklüğünde ve volkanlarla kaplı olduğu düşünülen bir öte gezegen tespit etti.

Bilim insanları, yeni keşfedilen ve "LP 791-18 d" olarak adlandırılan öte gezegenin muhtemelen volkanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Söz konusu gezegende, Güneş sistemindeki volkanlar açısından en aktif gök cismi olan Jüpiter'in Io uydusu gibi patlamalar yaşanıyor olabileceği kaydedildi.

Keşfedilen öte gezegenin, Dünya'dan yaklaşık 90 ışık yılı uzak olduğu, bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü ve Kupa (Crater) Takımyıldızı'nda bulunduğu aktarıldı.