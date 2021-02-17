Volkswagen CEO'su Herbert Diess: Apple'dan korkmuyoruz

Alman otomotiv devi Volkswagen’in CEO'su Herbert Diess otomobil pazarına girmeye hazırlanan Apple'dan endişe duymadıklarını açıkladı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Şirket, geçtiğimiz süreçte Hyundai, Kia ve Nissan ile görüşse de bu görüşmelerden herhangi bir sonuç alamamıştı.

"APPLE, BİR GECEDE OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİ GEÇEMEZ"

Alman otomotiv devi Volkswagen’in CEO'su Herbert Diess otomobil pazarına girmeye hazırlanan Apple ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diess, Apple'ın bir gecede 2 trilyon dolarlık otomobil endüstrisini geçemeyeceğini belirtti.

Apple Car'dan dolayı endişe duymadıklarının altını çizen Diess, açıklamasında "Otomobil endüstrisi tek bir hamlede devralabileceğiniz tipik bir teknoloji sektörü değil." ifadesine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası haber ajansı Reuters, şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceğini duyurmuştu.