Volkswagen CEO'su Herbert Diess: Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemiyoruz

Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Herbert Diess, değişime ayak uydurma konusunda Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemediklerini açıkladı.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Herbert Diess, değişime ayak uydurma konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini ve Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemediklerini açıkladı.

"ASIL MESELE ARABA ÜRETMEK DEĞİL"

Günümüzde başarılı olabilmek için yalnızca iyi otomobil üretmenin yetmediğini, bu araçları dijital ekosisteme entegre etmenin gerekli olduğunu vurgulayan Diess, asıl meselenin araba üretmek olmadığını belirtti.

Volkswagen, Nokia'nın yaşadıklarını yaşamamak için otomobillerde kendi işletim sistemini geliştirmeyi düşünüyor. Şirket bunu sadece kendi içinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda rakiplerine de satmayı planlıyor.

Diess'e göre bütün bunlar, Volkswagen'in dijital çağa en hazırlıklı şirketlerden biri olmasını sağlayacak.

ÇİN'DE 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Geçtiğimiz eylül ayında Volkswagen, Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024 yılları arasında elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım yapacağını açıklamıştı.

Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.