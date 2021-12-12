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    Volkswagen ve Bosch, araç yazılımları için anlaşmak üzere

    Volkswagen'in yazılım birimi Cariad ve Bosch, otomotiv yazılımı konusunda iş birliği yapmak için bir anlaşmaya varmaya çok yakın.
    • REUTERS
    • 12.12.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 10:26
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    Volkswagen ve Bosch, araç yazılımları için anlaşmak üzere

    Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, otomobiller ve bulut arasında sorunsuz entegrasyon için yazılım tanımlı araç platformu geliştirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda Microsoft ile ortak olmuştu.

    Bosch, şimdi de Volkswagen'in yazılım birimi Cariad ile otomotiv yazılımı konusunda iş birliği yapmak için anlaşma aşamasında.

    Handelsblatt'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre söz konusu anlaşma, yüz milyonlarca dolar değerinde olacak.

    CARIAD VOLKSWAGEN İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

    Volkswagen, geleneksel olarak aktif olmadığı bir alanda Tesla'ya ve Google'a meydan okuyabileceğini umarak tüm yazılım çabalarını Cariad'da toplamıştı.

    Volkswagen'den her yıl 2,5 milyar euro fon alan Cariad, şirketin CEO'su Herbert Diess için de oldukça önemli. Diess, yazılımı otomotiv sektörünün geleceği olarak görüyor.

    volkswagen

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