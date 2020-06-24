WatchOS 7 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

Apple, düzenlediği etkinlikte watchOS 7 güncellemesi alacak Apple Watch modellerini açıkladı.

Apple marka akıllı saatler için kullanılan watchOS'un yeni sürümü watchOS 7, şirketin düzenlediği geliştirici etkinliğinde tanıtıldı.

Apple Watch kullanıcıları için daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak watchOS 7, birçok yeniliği de beraberinde getirecek.

Örneğin kullanıcılar, watchOS 7 ile birlikte artık kendi saat yüzlerini tasarlayabilecek veya internet üzerinden farklı saat yüzlerini indirip saatlerine aktarabilecek.

EL YIKAMA HATIRLATICISI





Yeni watchOS sürümüyle artık Apple Watch'lar, kullanıcının el yıkadığını algılayıp kullanıcılara en az 20 saniye boyunca ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatacak.

Ayrıca Apple Watch'ta bulunan Sağlık uygulaması, kullanıcılara belirli aralıklarla ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatacak.

UYKU TAKİBİ

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi, watchOS 7 ile birlikte Apple Watch kullanıcıları artık uykularını saatlerinden takip edebilecek. Apple Watch'lar kullanıcının uyku sırasında yaptığı hareketleri algılayıp uyku kalitesini takip edebilecek.

WATCHOS 7 GÜNCELLEMESİ ALACAK APPLE WATCH MODELLERİ

Apple, Apple Watch Series 3 ve daha üst model akıllı saatlerin watchOS 7 işletim sistemine kavuşacağını açıkladı.

Apple Watch Series 0, Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2 modelleri ise yeni güncellemeyi alamayacak.

Apple'dan yapılan açıklamada, watchOS 7 ile birlikte gelecek bütün yeniliklerin, destekleyen tüm akıllı saatlerde kullanılmayacağını belirtti.

Yani saatinize watchOS 7 yükleseniz bile tüm özelliklerden faydalanamayabilirsiniz.

Hangi modellerde hangi özelliklerin kullanılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.