WeRide, sürücüsüz otobüsler için 200 milyon dolar yatırım aldı

WeRide, sürücüsüz otobüsler için 200 milyon dolar yatırım aldı

Çinli akıllı taşımacılık şirketi WeRide, sürücüsüz otobüs üretmek için başlattığı projesine 200 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde artık sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Ancak bu teknoloji, gelecekte toplu taşıma araçlarında da karşımıza çıkacak.

Akıllı sürüş teknolojileri geliştiren Çinli taşımacılık şirketi WeRide, yeni teknolojisini otobüslere entegre edebilmek için düğmeye bastı. Şirket, sürücüsüz akıllı otobüsler için şimdiden 200 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Söz konusu büyük yatırımı ise Çinli otobüs üreticisi Yutong Bus yaptı.

YATIRIMLA OTOBÜS ÜRETİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım WeRide tarafından sürücüsüz otobüs üretmek için başlatılan projede kullanılacak.

WeRide firması geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda Guangzhou bölgesinde operasyonlarını genişleteceğini ve yıl sonuna kadar yüzlerce otonom aracı kullanıma sunacaklarını belirtmişti.