WhatsApp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi geliyor Facebook'un çatı şirketi Meta, şirket içi düzenlenen bir toplantıda yapay zeka odaklı yeni araçları duyurdu.

ensonhaber.com

ChatGPT sohbet botunun bir anda popüler olmasıyla birlikte birçok şirket, ürünlerine yapay zeka özellikleri eklemeye başladı.

Facebook'un çatı şirketi Meta, sohbet botu özelliğini kullanıcılar ile buluşturmak için çalışmalara başladı.

Şirket çalışanları, Messenger ve WhatsApp için ChatGPT benzeri sohbet botları da dahil olmak üzere, yeni özellikler geliştirdiklerini söyledi.

WhatsApp ve Instagram'a yapay zeka desteği

Bir şirket sözcüsü, Meta'nın, kullanıcı fotoğraflarını metin istemleri aracılığıyla değiştirebilen ve mesajlaşma hizmetleri için emoji çıkartmaları oluşturabilen yeni bir Instagram özelliği geleceğini belirtti.

Ayrıca benzer yapay zeka özelliklerinin popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da geleceği söylendi.

TikTok da benzer bir bot geliştiriyor

TikTok, yapay zeka asistani "Tako"yu geçtiğimiz haftalarda Filipinler'de denemeye başladığını duyurmuştu. Böylelikle kullanıcılar izledikleri videolar ile ilgili yapay zekadan bilgi alabilecek.