WhatsApp, Android'de kamera arayüzünü değiştirdi

iOS kullanıcılarının bir süredir kullandığı WhatsApp'ın yeni kamera arayüzü, artık Android kullanıcılarına da sunuluyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni sesli mesaj özelliklerini duyuran şirket, şimdi de tasarımda bazı değişikliklere gidiyor.

WhatsApp, bir süredir iOS'ta kullanıma sunduğu yeni kamera arayüzünü şimdi de Android beta uygulamasına ekledi.

Yeni arayüz, medya seçici için tamamen yeni bir görünüm içeriyor. WhatsApp kamera medya çubuğu, yeni arayüzün geliştirilmesi sırasında planlandığı için kaldırılmadı.

WHATSAPP BETA UYGULAMASINDA KULLANILABİLİR

Yeni WhatsApp kamera arayüzü ve yeniden tasarlanan medya seçici özellikleri, WhatsApp beta kullanıcıları için şu anda kullanılabilir durumda. Ancak uygulamanın kararlı sürümünün bu yeni özelliklere ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor.