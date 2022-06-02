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    WhatsApp aramalarda veri tasarrufu nasıl yapılır

    WhatsApp'tan arama yaparken nasıl veri tasarrufu yapabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:02
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    WhatsApp aramalarda veri tasarrufu nasıl yapılır

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda veri tasarrufuyla ilgili birçok yeni ayara kavuştu.

    Bu ayarlardan bir tanesi de aramalar sırasında veri tasarrufu özelliği Bildiğiniz gibi WhatsApp aramaları, normal yazışmalara göre daha fazla veri harcıyor.

    Ancak uygulama içerisindeki basit bir ayarla, aramalardaki veri tasarrufu özelliğini aktif duruma getirebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki kısa videomuza göz atabilirsiniz.

    WHATSAPP ARAMALARINDA VERİ TASARRUFU YAPMA - YOUTUBE


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