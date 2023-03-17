WhatsApp, artık gruplarda bilinmeyen numaraların kim oldğunu gösterecek WhatsApp, tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek yeni bir özellik ekliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Daha önce gruplar için yönetici onay özelliği üzerinde çalışan şirket, şimdi de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek yeni bir özellik ekliyor.

Gözden Kaçmasın Herkes giremeyecek: WhatsApp gruplarına onay özelliği geldi Haberin Detayları

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu.

Numara yerine hesap adı

Yeni günceleme ile artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştıracak.