WhatsApp, avatar özelliğini bazı kullanıcılara sundu

WhatsApp, Facebook ile Instagram'ın sahip olduğu "avatar" özelliğini sınırlı sayıdaki kullanıcılarla test etmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine entegre etmeye başladı.

Bu kapsamda, Instagram ve Facebook uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.

WhatsApp testlere başladı

Birkaç aydır testler yapan WhatsApp, uygulama üzerinde kişiselleştirebilir avatarlar sunmaya hazırlanıyor.

Beklenen özelliğe dair daha önce defalarca kez sızıntı ortaya çıkarken, şirket bu kez güncellemeyi sınırlı sayıda kullanıcıya sunmaya başladı.

WhatsApp Avatarlar, şu anda uygulamanın 2.22.23.8 ve 2.22.23.9 yapı numaralı sürümüne sahip kişiler için kullanılabilir durumda. Yeni özellik eğer sizde aktifse, uygulamanın Ayarlar menüsünde Avatar seçeneğini görebilirsiniz.

Video görüşmelerinde de kullanılabilecek

WhatsApp, kullanıcılarına video görüşmeleri sırasında da avatar kullanma imkânı sunacak. Kullanıcılar, avatarları gruplar halinde veya bireysel sohbetlerde çıkartma olarak da gönderebilecek.

Avatar'a geçme düğmesi eklenecek

WABetaInfo tarafından paylaşılan aşağıdaki ekran görüntüsü, video görüşmesi sırasında bir "Avatar'a geç" düğmesi gösteriyor.