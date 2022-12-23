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WhatsApp, bazı telefonlara destek vermeyi bırakacak
WhatsApp, yeni yıldan itibaren, bazı iPhone ve Android telefonlara olan desteğini sonlandıracak.
- Haber Merkezi
- 23.12.2022 - 10:05
- Güncelleme : 23.12.2022 - 10:41
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.
Daha önce, Android 4.1 ve iOS 10 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, yeni yıldan itibaren bazı modellere destek vermeyi bırakacak.
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'tan sorumlu şirket Meta, mesajlaşma uygulamasının bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını duyurdu.
WhatsApp desteklemeyecek telefonlar
Bir döneme damga vuran iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, pek çok cihaz mesajlaşma uygulamasına veda edecek.
Aşağıdaki listede yer alan modeller, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmek için daha yeni bir telefon alınması gerekecek.
- iPhone 6S
- iPhone SE 1
- iPhone 6S Plus.
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2.
- Lenovo linha A820
- Sony Xperia M
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual,
- LG Optimus F3
- LG Optimus F5
- LG Optimus F7
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L6
- LG Optimus L7 II
- LG Enact Lucid 2.
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Ace 2
- Galaxy S3 mini
- Galaxy X cover 2