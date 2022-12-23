WhatsApp, bazı telefonlara destek vermeyi bırakacak

WhatsApp, yeni yıldan itibaren, bazı iPhone ve Android telefonlara olan desteğini sonlandıracak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Daha önce, Android 4.1 ve iOS 10 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesen şirket, yeni yıldan itibaren bazı modellere destek vermeyi bırakacak.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'tan sorumlu şirket Meta, mesajlaşma uygulamasının bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını duyurdu.

WhatsApp desteklemeyecek telefonlar

Bir döneme damga vuran iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, pek çok cihaz mesajlaşma uygulamasına veda edecek.

Aşağıdaki listede yer alan modeller, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmek için daha yeni bir telefon alınması gerekecek.

iPhone 6S

iPhone SE 1

iPhone 6S Plus.

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2.

Lenovo linha A820

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual,

LG Optimus F3

LG Optimus F5