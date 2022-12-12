WhatsApp, bir kez görüntülenebilen mesajları test ediyor

WhatsApp, bir kez görüntülenebilen mesajları test ediyor

WhatsApp, fotoğraflardan sonra şimdi de normal mesajların bir kez görüntülendikten sonra kaybolmasına izin verecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

Meta'ya bağlı platform, her geçen sürede uygulamayı geliştirerek yeni özellikler ekliyor ve biz de bu özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.

WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp, bir kez görüntülenebilen mesajlar üzerine çalışmaya başladı. Android'e özel beta sürümünde, 2.22.25.20 yapı numaralı güncellemede ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların yalnızca bir kez görüntülenebilen mesaj göndermesine olanak tanıyacak.

Daha önce bir kez görüntülenebilen medya dosyalarına izin veren uygulama, şimdi bu özelliği normal mesajlara da getirecek.

WABetaInfo tarafından elde edilen ekran görüntüsüne göre, sohbet çubuğunun yanına yerleştirilmiş yeni bir özel buton olacak. Bu butona dokunarak gönderilen mesaj "tek seferlik" olarak ayarlanacak.

Bu tür mesajları, açıldıktan sonra tekrar okumak mümkün olmayacak. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğundan, kullanıcılara ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.