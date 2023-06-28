WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı WhatsApp'ın iş sahiplerine sunduğu WhatsApp Bussiness platformu 200 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

ensonhaber.com

İşletmelerin müşterileriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan WhatsApp Business, giderek daha popüler hale geliyor.

WhatsApp'ın iş sahiplerine sunduğu WhatsApp Bussiness platformu 200 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Meta, 2020 yılında 50 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısını 200 milyona çıkaran WhatsApp Business uygulamasının özelliklerini de genişlettiğini açıkladı.

Şirket, WhatsApp Business kullanıcılarına daha kolay reklam oluşturma ve kişiselleştirilmiş mesaj hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Reklam oluşturma yenilikleri

WhatsApp Business kullanıcıları, Facebook hesabı olmadan "WhatsApp'a tıkla" reklamları oluşturabilecek.

Şirket, satıcıların doğrudan uygulama içinde Facebook ve Instagram için reklam oluşturabileceğini, satın alabileceğini ve yayınlayabileceğini duyurdu.