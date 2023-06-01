WhatsApp çoklu cihaz desteği iPhone’lara geldi WhatsApp iOS kullanıcıları, bu haftadan itibaren 5 adede kadar iPhone cihazını SIM kart gerekmeden bağlayabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği kullanıma sundu.

WhatsApp hesabı, 5 farklı iPhone'da aynı anda kullanılabilecek

WhatsApp iOS kullanıcıları, bu haftadan itibaren 5 adede kadar iPhone cihazını SIM kart gerekmeden bağlayabilecek.

WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi ile birlikte, iOS kullanıcıları Cihazlar kısmı altında toplamda 5 adede kadar cihazı ekleyebilecek.

Ek olarak, yeni sürüm artık GIF'leri sohbetlerde mesaja dokunmak zorunda kalmadan otomatik olarak oynatıyor.