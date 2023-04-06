WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi
ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, ve platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de yıllardır aynı olan tasarımını değiştirecek.

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WhatsApp yeni tasarımdan ilk görseller geldi.

Android kullanıcıları, tıpkı iOS kullanıcılarında olduğu gibi yeni bir ana sayfa görünümüne sahip olacak.

Wabetainfo tarafından keşfedilen ekran görüntüsünde, sohbetlerin yeni görünümü gösteriliyor.

Artık kullanıcılar, yeni sohbet veya uygulamanın bir başka bölümüne gitmek için en alt kısma yerleştirilen menüleri kullanabilecek.

Güncellenen yeni tasarım, henüz test aşamasında olduğundan Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.