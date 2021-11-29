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    WhatsApp emoji ile tepki özelliği yıl başında kullanıma sunulacak

    WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlara tepki vermesini sağlayan yeni özelliği, gelecek yılın başında erişime açılacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 13:27
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    WhatsApp emoji ile tepki özelliği yıl başında kullanıma sunulacak

    WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, şimdilerde mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, bu özelliğin ilk olarak Android beta sürümünde kendini gösterdiğinden bahsetmiştik.

    Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan özellik, şimdi ise iOS beta sürümüne eklenmiş durumda.

    YIL BAŞINDA YAYINLANACAK

    Hala geliştirilme aşamasındaki mesajlara emoji ile tepki verme ve verilen tepkileri görüntüleme özelliğinin, 2022 yılının başında Android, iOS, Web ve Masaüstü kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

    whatsapp

    Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

    Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor.

    WHATSAPP

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