WhatsApp, emoji ile tepki özelliğini yayınladı

WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlara tepki vermesini sağlayan yeni özelliği, bazı kullanıcılar için kullanıma sunuldu.

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, uzun süredir mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız haberimizde, bu özelliğin ilk olarak Android beta sürümünde kendini gösterdiğinden bahsetmiştik.

Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan özellik, şimdi bazı kullanıcıların erişimine açıldı.

Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bir görüntü, kullanıcıya 6 farklı tepki emojisinin sunulacağını gösteriyor. Bu emojiler; beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür olarak görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, WhatsApp'ın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde yer alan emoji ile tepki verme özelliği şu anda tüm kullanıcılara açık değil.



EMOJİ TEPKİLERİ NASIL KULLANILACAK

WABetainfo'nun paylaştığı test görsellerine göre, WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor.

Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.

Öte yandan, WhatsApp bildirim ayarlarında emoji ile tepki verme seçeneği de yer alacak. Bu ayarı aktif eden kullanıcılar, mesajlara emoji ile tepki verildiğinde bildirim alacak.