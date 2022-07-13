WhatsApp emoji ile tepki verme özelliğini yeniledi

WhatsApp, kullanıcıların mesajlara emoji ile tepki vermesini sağlayan yeni özelliğini daha da geliştirdi. Artık tüm emojilerle tepki vermek mümkün olacak.

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor.

Emoji tepkileri nasıl kullanılır

WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde, 6 farklı emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor.

Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.

Tüm emojilerle tepki vermek mümkün olacak.

WhatsApp emoji ile tepki verme özelliğini daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyor. Özellik ilk yayınlandığında, kullanıcılar 6 farklı emoji arasından seçim yapmak zorunda kalıyordu.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta herhangi bir emojiyi tepki olarak kullanma özelliğini kullanıma sunduklarını açıkladı. Böylece kullanıcılar, uygulamadaki tüm emojileri tepki verme amaçlı kullanabilecek.

Yeni özelliğin yayınlanmaya başlandığını, ancak tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç gün sürebileceğini belirtelim.