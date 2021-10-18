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    WhatsApp etkisi: Telegram'ın Google Play'de indirme sayısı 1 milyarı aştı

    WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, Google Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaşmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 13:03
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    WhatsApp etkisi: Telegram'ın Google Play'de indirme sayısı 1 milyarı aştı

    Facebook ve bünyesinde barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servisler, 4 Ekim akşamı 2008'den bu yana en uzun süreli kesintiyi yaşamış ve yaklaşık 7 saat boyunda platformlara erişim sağlanamamıştı.

    ABD'li sosyal medya devi Facebook'un servislerinde yaşanan bu problem, Rus merkezli Telegram'a yaradı.

    WhatsApp'da yaşanan yedi saatlik kesinti sırasında Telegram platformu 50 milyondan fazla kullanıcı kazanırken, bu rakam Android'de indirme sayılarına da yansıdı.

    telegram whatsapp

    TELEGRAM, 1 MİLYAR İNDİRMEYİ GEÇTİ

    Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aştı.

    Ayrıca Telegram; iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Bu nedenle 1 milyar indirme sayısı, yalnızca Android cihazları kapsıyor.

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