WhatsApp gönderi kalitesi nasıl artırılır

WhatsApp'ta gönderdiğiniz görsellerin kalitesini nasıl artırabileceğinizi anlattık.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraflar sıkıştırılır ve bu da kalite kaybı yaşamanıza neden olur.

Uygulama içerisindeki tek bir ayarla, karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz.

Bu sayede fotoğraflarda kalite kaybı yaşanmaz ve karşı taraf, fotoğrafları daha iyi bir kalitede kaydeder.

Gönderilen fotoğrafların kalitesini artırmak için aşağıdaki kısa videomuza göz atabilirsiniz.

WHATSAPP GÖNDERİLEN GÖRSEL KALİTESİ ARTIRMA - YOUTUBE SHORTS

Öte yandan, gönderdiğiniz fotoğrafların sıkıştırılmasını ve kalite kaybı yaşamayı istemiyorsanız, görselleri belge olarak da gönderebilirsiniz. Bunun için;

WhatsApp sohbet ekranını açın.

Ekranın sağ alt köşesindeki ataç simgesine dokunun.

Açılan menüden belge seçeneğini seçin.

“Diğer belgeleri ara” seçeneğini açın.

Veri kaybı olmadan göndermek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Böylelikle WhatsApp ve algoritması bunun bir belge olduğu sonucuna varacak ve herhangi bir sıkıştırma uygulamayacaktır.