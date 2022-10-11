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    WhatsApp, grup katılımcı limitini iki katına çıkardı

    WhatsApp, grup katılımcı limitini iki katına çıkardı

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile gruplardaki kişi sayısını 1024'e yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:39
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    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

    WhatsApp, önceden 8 kişiyle sınırlı olan grup telefon görüşmesini nisan ayında yayınladığı güncelleme ile 32 kişiye çıkarmıştı.

    Geçtiğimiz haziran ayında, grup katılımcı sayısını 512'ye çıkaran şirket, şimdi de bu sınırı 1024 olarak güncelledi.

    WhatsApp test ediyor

    WhatsApp’ın yeni özelliği, iOS ve Android tarafındaki bazı Beta kullanıcılarında test ediliyor. Yeni grup limitinin, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

    WhatsApp, her ne kadar grup kullanıcı limitini 1024’e çıkarsa da Telegram ve Discord, yüz binlerce kullanıcının aynı sunucuda olmasına izin veriyor.

    whatsapp


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