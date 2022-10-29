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    WhatsApp grup sohbetlerine yeni özellik geliyor

    WhatsApp, grup sohbetlerine profil fotoğrafları getiren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 09:35
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    WhatsApp grup sohbetlerine yeni özellik geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

    Meta'ya bağlı platform, her geçen sürede uygulamayı geliştirerek yeni özellikler ekliyor ve biz de bu özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.

    WhatsApp gruplarına profil fotoğrafları geliyor

    WhatsApp grup sohbetleri için yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Yeni özellik ile birlikte, WhatsApp grup sohbetlerinde karışıklık olmaması için kişilerin profil fotoğrafına da yer verecek.

    Gruplarda yer alacak profil fotoğrafları, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak.

    whatsapp

    Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek. Profil simgeleri, isimle aynı renkte olacak.

    WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor.

    Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.

    WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliği, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.


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