WhatsApp grupları tarih mi oluyor? Kullanıcıları üzen iddia...

WhatsApp uygulamasının en çok kullanılan özelliklerinden olan "grup" sohbetlerinin kaldırılacağı iddiası gündeme geldi. Buna göre WhatsApp, grup yerine ""Topluluk" adında yeni bir özellik ekleyecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların gözdesi...

Şirketin değişiklik kararları da yakından takip ediliyor. Son günlerde ise yeni bir iddia ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp'ın en keyifli yanı "grup sohbetleri" özelliğinin tarihe karışacağı konuşuluyor...

İş, eğitim, sosyal hayat gibi birçok alanda faydalanılan grup sohbetleri kaldırılıyor mu, WhatsApp grupları silinecek mi kullanıcıların merak konusu oldu.

Alternatif özellik arayışında olan WhatsApp'ın "Topluluk" adında yeni bir özellik sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Peki WhatsApp grupları ne olacak, silinecek mi? İşte son detaylar...

WHATSAPP GRUPLARI KALDIRILIYOR MU?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "WhatsApp grupları"na alternatif yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın en son beta sürümü v2.21.21.6'da tespit edilen bu özelliğe Topluluk adı veriliyor.

Halen testleri devam eden özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği konuşuluyor. Bu geliştirmenin ardından WhatsApp grupların kalkıp kalkmayacağı ise henüz belli değil.