WhatsApp güncellemesinde en çok şikayet edilen konular

WhatsApp’ın yeni güncellemesiyle ilgili en çok şikayet edilen konular belirlendi.

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların hesabını silecek.

WhatsApp’ın yeni güncellemesiyle ilgili en çok şikayet edilen konular belirlendi. Şikayetvar Marka Sayfası Ziyaret Trendi’ne göre, WhatsApp hafta sonu 87 bin 468 kez görüntülenerek sosyal medya uygulamaları kategorisinde en çok ziyaret edilen marka oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLEMEMESİ

Kişiler ise en çok yanlışlıkla onayladıkları sözleşmenin iptal edilmesi için şikayet oluşturdu. Bir diğer en önemli şikayet ise onaylanan sözleşmenin iptali için bir butonun olması olarak bildirildi. Verilerinin kullanılmasına izin vermeyenler kararı insan haklarına aykırı olarak değerlendirdi.

DİĞER WHATSAPP ŞİKAYETLERİ

“YANLIŞLIKLA ONAYLADIĞIM SÖZLEŞME İPTAL EDİLSİN”

“WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim ama değiştiremiyorum. Sözleşme iptali için bir madde yok. Zor durumda kalıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda hemen bir adım atılması gerekiyor. İptal etmek yasal bir haktır. İptali için yasal hakkımı kullanmak istiyorum.”

“İPTAL BUTONU YOK”

“Birden ekrana gelen sözleşmeyi yanlışlıkla kabul ettim iptal etmek istiyorum. Ama böyle bir buton bulunmuyor. Bu konuda bir adım atmanızı bekliyorum.”

“Bu sözleşmeyi ben de birçok insan gibi yanlışlıkla kabul ettim ve iptal etmek istiyorum. Ama böyle bir buton veya segme bulunmuyor. Bu sözleşmeyi iptal etmek istiyorum.”

“Bu sözleşmeyi yanlışlıkla kabul ettim ve iptal etmek istiyorum ama böyle bir buton bulunmuyor. Bu konuda hemen bir atmanızı bekliyorum. Bu butonun acilen eklenmesi yasal zorunluluktur. Bu sözleşmeyi iptal etmek istiyorum. Bu yasal bir hak. Bu hakkımı kullanmak istiyorum.”

“VERİLERİMİN PAYLAŞILMASINA İZİN VERMİYORUM”

“Farkında olmadan ekrana gelen bir bildirime onay vererek sohbet ekranına girdiğimde meğer gizlilik sözleşmesine onay vermişim. Verilerimin hiçbir şekilde Facebook veya farklı bir firma ile yazılı ve ıslak imzalı iznim olmadan verilmesini istemiyorum.”

“İNSAN HAKLARINA AYKIRI”

“WhatsApp’a yeni gelen bilgilerime eriş butonuna yanlışlıkla bastım ve daha sonra doğuracak gizlilik zafiyetlerinden haberdar oldum, ayrıca bu duruma AB ülkelerinin dahil edilmemesi Türkiye'de yaşayan insanları tekrardan endişelendirmeye teşvik ediyor.

Sözleşme butonu kabul edildikten sonra kayboluyor, daha sonrası için herhangi bir iptali durumunda hesap üstünde buton yok, bu duruma devlet yetkilileri olarak el atmanızı istiyorum.”