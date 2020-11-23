WhatsApp için iki yeni özellik yolda: İşte tüm detaylar

WhatsApp için iki yeni özellik yolda: İşte tüm detaylar

WhatsApp, "videoları sessize alma" ve "daha sonra oku" özelliklerini çok yakında kullanıcılarına sunacak. İşte yeni WhatsApp özelliklerine dair tüm detaylar.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde alışveriş özelliğini yayınlayarak tüm kullanıcıların hizmetine açmıştı.

Facebook bünyesinde hizmet veren uygulama, şimdi ise iki yeni özellik üzerinde daha çalışıyor.

SESSİZ VİDEOLAR

WhatsApp'a gelecek yeni özelliklerden birincisi videolarla ilgili. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, videoları hikaye (durum) olarak paylaşmadan veya birine göndermeden önce sessize alabilecek.

Bu özelliği kullanabilmek için, video yükleme ekranındaki hoparlör simgesine dokunup sessize almak yeterli olacak.

Bu özelliğin ilk önce iPhone kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor. Android kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda kalabilir.





DAHA SONRA OKU

WhatsApp beta sürümüne eklenen ve çok yakında tüm kullanıcılara sunulacak ikinci özellik ile "daha sonra oku" olacak. Arşivlenmiş sohbet özelliğinin geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkan bu özellik hakkında şimdilik çok fazla bir detay yok.

"Daha sonra oku" özelliğinin yine ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor.