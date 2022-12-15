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    WhatsApp iOS uygulamasına resim içinde resim özelliği geliyor

    Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS uygulaması için "Resim içinde Resim (PiP)" modunu test ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:21
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    WhatsApp iOS uygulamasına resim içinde resim özelliği geliyor

    Apple'ın Haziran 2020'de iOS 14 ile birlikte tanıttığı "Resim içinde Resim" (PiP) özelliği, zamanla birçok iOS uygulamasına eklenmişti.

    Kullanıcılara gezinirken de videolar izlemeye devam etme imkanı sunan resim içinde resim özelliği, şimdilerde WhatsApp üzerinde test ediliyor.

    Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden bir görüntülü görüşme yaparken, başka uygulamaları kullanmak mümkün olacak.

    2023'te kullanıma sunulacak

    WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, resim içinde resim özelliği 2023 yılında iOS kullanıcılarına sunulacak.

    Android telefonlarda bu özellik zaten uzun bir süredir kullanılıyor. iPhone’lara PiP desteği iOS 14 ile gelse de WhatsApp bu destekten yararlanan uygulamalardan biri değildi.

    whatsapp



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