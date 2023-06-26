WhatsApp, iPhone'larda tasarımı değiştiriyor WhatsApp'ın iOS için yeni bir tasarım test ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de ufak çaplı bazı tasarım değişikliklerini test ediyor.

WhasApp, bazı ufak çaplı değişikler sunacak

WhatsApp'ın iOS için yeni bir tasarım test ettiği ortaya çıktı. Uygulamanın en son güncellemesini yükledikten sonra bazı beta test kullanıcıları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni eylem sayfalarını deneyebilecek.

Daha önce WhatsApp, belirli olaylar için kullanıcı etkileşimini istemek üzere Apple'ın API'leri tarafından sağlanan eylem sayfalarını kullanıyordu.

WhatsApp, bir görüşmeyi sessize alırken, silerken, temizlerken veya dışa aktarırken de yeni işlem sayfalarını da test ediyor.