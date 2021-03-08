WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini test ediyor

WhatsApp, 24 saatte kaybolan mesajlar özelliğini yakında kullanıcılarına sunacak. Gelen bilgilere göre bu özellik, henüz test aşamasında.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

WhatsApp her ne kadar son aylarda yeni gizlilik ilkeleriyle tepki çekse de yine de milyonlarca insan uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle şirket, yeni özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

24 SAATTE KAYBOLACAK

WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre, Snapchat‘in oldukça popüler olan kaybolan mesajlar özelliği şu anda WhatsApp için test aşamasında. İsteğe bağlı olarak çalışacak bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek.

Kaybolan mesajlar özelliğinin, test aşamaları tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.