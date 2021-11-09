WhatsApp, kripto para ile ödeme kabul edebilir

WhatsApp platformunun beta kodlarında ortaya çıkan Facebook Novi cüzdan kodları, uygulamanın kripto para ile ödeme kabul edebileceğini gösteriyor.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

WhatsApp, 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'daki kullanıcıların WhatsApp ile para transferi yapmasını teşvik etmek için 'Payments' desteğini kullanıma açtı.

Türkçe’ye 'Ödemeler' olarak çevrilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, birbirlerine WhatsApp uygulaması üzerinden para gönderip alabiliyor

WHATSAPP'TA KRİPTO PARA DÖNEMİ

Facebook tarafından hayata geçirilen ve USDP kripto parası üzerinden gönderim yapılabilen "Novi" dijital cüzdan uygulamasına ait bazı kodlar, WhatsApp uygulamasında ortaya çıktı.

Sadece ABD ve Guatemala’da test edilen Novi cüzdanı PAXOS firması ile ortak geliştirildi.

PAXOS, hatırlanacağı üzere PAX Gold kripto parasını ve sonradan ismi USDP olan PAX dijital dolarını tedarik ediyor.

WhatsApp'ın Novi cüzdan entegrasyonunu ne zaman uygulamaya ekleyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte Novi cüzdanının yaygınlaşması, WhatsApp için de yaygın bir ödeme yöntemi olacağı anlamına geliyor.

WHATSHAPP PAYMENTS ÖZELLİĞİ NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK

WhatsApp'ın Payments (Ödemeler) özelliği, şu anda sadece Brezilya ve Hindistan'da aktif olarak kullanılabiliyor. 2018 yılında duyurulan özellik, hala beklenen yaygınlaşma seviyesine ulaşabilmiş değil.

Payments özelliğinin Türkiye ile beraber dünyanın geri kalanına ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor. Facebook'un öncelikle Hindistan ve Brezilya'da bu özelliği yaygınlaştırması ve sorunları gidermesi gerekiyor.