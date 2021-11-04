WhatsApp masaüstü sürümüne gelecek 3 yeni özellik

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter’dan duyurdu. İşte WhatsApp'a gelecek yenilikler...

Artık Facebook değil "Meta" çatısı altında hizmet veren dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü sürümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter’dan duyurdu. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

1. WHATSAPP FOTOĞRAF DÜZENLEME

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde, fotoğrafın üzerine yazı eklenip fotoğraf düzenleme işlemi yapılabilecek.

Bu özellikle birlikte, masaüstü sürümünün gittikçe mobil sürüme benzediğini söyleyebiliriz.

2. ÇIKARTMA ÖNERİLERİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı sohbet etme imkanına kavuşacak.

3. UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp’a gelen son özellik ise gizlilik ve güvenlikle ilgili. Şirket, mobil sürümde kullanılan uçtan uca şifreleme özelliğini masaüstü sürüme de getiriyor.

Ayrıca WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

Öte yandan, WhatsApp hesabınızı birden fazla cihazda aynı anda kullanbilmenizi sağlayan özellik, şu anda beta olarak kullanıcılara sunuluyor.

Bu özellikle birlikte, WhatsApp Web uygulamasını kullanabilmek için ana telefonunuzun internet bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor.