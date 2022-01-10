WhatsApp rakibi Signal, kripto para ile ödeme sistemine geçti

Popüler mesajlaşma uygulaması Signal, kripto para birimiyle çalışan yeni ödeme sistemine geçtiğini duyurdu.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcı sayısını oldukça artıran Signal, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Signal, kullanıcıların birbirine kripto para göndermesine izin verecek yeni bir ödeme yöntemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

KRİPTO TRANSFERİ KULLANIMA SUNULDU

2021'in ilk aylarında verdiği sözü yerine getiren mesajlaşma uygulaması, kripto para transferini resmen başlattı.

Bu özellikle birlikte, Signal kullanıcıları dünyanın her yerinden MobileCoin isimli kripto para birimini kullanarak paralarını uygulama üzerinden transfer edebilecek.

Signal kullanıcılarının kripto para transferinde bulunmaları için uygulamadaki "+" simgesine dokunarak "ödeme" seçeneğine girmesi gerekiyor.

Transfer, MobileCoin üzerinden yapılacağı için transfer edeceğiniz tutarın MobileCoin para biriminde olması gerekiyor.

BİLGİLER GİZLİ KALACAK

MobileCoin platformu MOB adındaki kendi kripto parasını kullanıyor. Şirket, Signal kullanıcılarının ödeme bilgilerine erişemeyeceklerini de belirtiyor.

Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla yoğun ilgi gören Signal, geçen yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı olarak en hızlı büyüyen uygulama olmuştu.